Africa orientale: Pam, gravi inondazioni minacciano di peggiorare l’insicurezza alimentare (3)

- In Etiopia, piogge superiori alla media hanno causato inondazioni nelle parti meridionali e sudorientali del paese. Si stima che 1,5 milioni di persone siano state colpite ad Afar, Amhara, Gambella e Oromia. Nella regione dei Somala, una delle più insicure dell’Etiopia dal punto di vista alimentare, più di 1,1 milioni di persone sono colpite dalle inondazioni, tra cui più di 400 mila sfollati. "Il Pam sta supportando governi e partner umanitari con servizi logistici in tutta la regione. Tuttavia, la portata della crisi richiede maggiore sostegno e l'espansione delle nostre operazioni. Stiamo lavorando attivamente per garantire risorse aggiuntive per raggiungere fino a 2 milioni di persone in più colpite dalle inondazioni La necessità è urgente e non possiamo farcela da soli", aggiunge Dunford. "È particolarmente cruciale in occasione del vertice delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Dubai che le nazioni sviluppate si facciano avanti e aiutino paesi, come la Somalia e l'Etiopia, che stanno pagando un prezzo sproporzionatamente alto per la crisi climatica. Dobbiamo interrompere il ciclo infinito di crisi e rispondere con un’azione per il clima che si concentri sulla preparazione e sulla protezione prima che si verifichino shock prevedibili", ha concluso Dunford. (Res)