Trasporti: Casini (Iv), su tranvia Tva dietrofront da giunta Gualtieri, cantieri in ritardo

- Per la tranvia Tva "l'apertura cantieri era prevista ad aprile del 2024 per la prima tratta, è quanto è stato detto a settembre. Ma oggi registriamo il secondo dietrofront dell'assessore sulla mobilità, come avvenuto sulla Ztl della Fascia verde". Lo ha detto il capogruppo di Italia viva in Campidoglio, Valerio Casini, nel corso della seduta straordinaria del consiglio comunale sul futuro della tranvia Termini Vaticano Aurelio (Tva). "Sono quattro le aree di intervento per le tranvie e oggi viene confermato lo spostamento di fondi tra la Tva e la Togliatti - ha aggiunto -. E il motivo è banale, perché lo sapevamo da tempo: i lavori del primo tratto sarebbero stati oggetto di interruzione durante il Giubileo perché siamo in ritardo. Queste opere erano inizialmente previste per il Giubileo, hanno funzioni trasportistiche importantissime e che ci trovano d'accordo, ma siamo in ritardo". Casini, infine, in replica all'intervento del sindaco Roberto Gualtieri il quale a portato a modello le tranvie di Firenze ha osservato: "Ricordo che a Firenze le tranvie funzionano perchè l'allora sindaco Matteo Renzi ha privatizzato Ataf (Azienda del trasporto pubblico locale di Firenze, ndr)". (Rer)