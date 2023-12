Italia-Mongolia: Giovanna Piccarreta ha assunto oggi l'incarico di ambasciatrice d'Italia a Ulan Bator

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovanna Piccarreta ha assunto oggi l'incarico di ambasciatrice d'Italia a Ulan Bator. Lo rende noto un comunicato del ministero degli Esteri. Nata a Corato (Bari), Piccarretasi laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Bari nel 1991 e in Scienze politiche presso lo stesso ateneo nel 1998. In seguito ad esame di concorso, il 3 luglio 1995 è nominata volontaria nella carriera diplomatica. Dopo un primo incarico alla direzione generale Cooperazione allo sviluppo del ministero, presso l'ufficio competente per l'Africa sub-sahariana, nel 1999 assume l'incarico di primo vice vonsole a Toronto. Nel 2002 è incaricata delle funzioni di console presso il consolato generale a Londra. Nel 2006 rientra a Roma per prendere servizio presso la direzione generale Cooperazione economica e finanziaria multilaterale della Farnesina, in qualità di capo uUfficio Ambiente ed energia. Nel 2010 assume servizio come consigliere alla rappresentanza permanente presso l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) a Parigi, ove è confermata con funzioni di primo consigliere. Nel 2015 prende servizio alla rappresentanza permanente presso il Consiglio d'Europa a Strasburgo quale vice capo missione. Nel 2016 è incaricata delle funzioni di responsabile Relazioni rsterne presso l'Agenzia per l'energia nucleare dell'Ocse. Successivamente, presta servizio presso l'ufficio Sherpa G20 del Gabinetto del segretario generale dell'Ocse, durante la presidenza italiana del G20. Diviene poi consigliere del segretario generale. Nel 2020 rientra a Roma per prendere servizio alle dirette dipendenze del direttore generale per la Mondializzazione e le questioni globali, assumendo nel 2023 le funzioni vicarie del vice direttore generale e direttore centrale per i Paesi dell'Asia e dell'Oceania, oltre alla responsabilità dell'ufficio incaricato dei rapporti con i Paesi dell'Asia meridionale. Nel 2023 è nominata ambasciatrice d'Italia in Mongolia. Nel 2005 è nominata Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. (Com)