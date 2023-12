Superbonus: Fenu (M5s), bene proposta Fd'I su commissione inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Superbonus "Fratelli d'Italia proporrà l'istituzione di una Commissione di inchiesta" e "sarebbe un'ottima iniziativa e sinceramente non vedo l'ora di indagare gli effetti del Superbonus sulle entrate dello Stato". Lo comunica in una nota il capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Finanze della Camera, Emiliano Fenu. "Non vedo l'ora di capire le vere finalità che hanno portato il governo Draghi prima, e il governo Meloni poi, a modificare la misura tante volte e a indurre gli istituti di credito a limitare gli acquisti dei crediti d'imposta. Non vedo l'ora di capire se ci sono state pressioni o richieste da parte degli stessi governi Draghi e Meloni affinché le banche e poste smettessero di acquistare i crediti medesimi. Non vedo l'ora di indagare i motivi della scelta del governo Meloni di falsificare il bilancio dello Stato classificando i crediti d'imposta come 'pagabili', anziché 'non pagabili', nonostante le forti perplessità espresse da Eurostat e nonostante l'elevato importo dei crediti ancora incagliati e quindi 'non pagati'", conclude Fenu. (Rin)