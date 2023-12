Speciale scuola: Di Maggio (Fd'I), liceo made in Italy ottima via per qualificare giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il futuro, del made in Italy e non solo, è dei giovani. Anche per questo l'istituzione di uno specifico percorso per qualificarli, previsto dalla legge approvata oggi alla Camera, rappresenta un elemento importante del percorso di valorizzazione di un marchio che tutto il mondo ci invidia. Ecco perché il liceo del made in Italy, che permetterà di formare ragazzi e ragazze esperti e pronti a lavorare in diversi settori, è davvero un grande passo per il rilancio e la valorizzazione delle nostre tradizioni, prodotti, creatività e competenze. Siamo molto orgogliosi di aver contribuito, con questo centrale passaggio di formazione e cultura, allo sviluppo non solo delle possibilità di crescita delle imprese mediante nuova e preparata forza lavoro, ma anche e soprattutto alla speranza per i nostri ragazzi di un domani con nuove possibilità professionali". Lo dichiara Grazia Di Maggio, deputato di Fratelli d'Italia e componente della commissione Cultura e Istruzione della Camera. (Rin)