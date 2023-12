Speciale scuola: Orrico (M5s), Fd'I e FI complici Lega su gabbie salariali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma i parlamentari meridionali e del Centro di Fratelli d'Italia e di Forza Italia sono d'accordo con i loro alleati leghisti che vorrebbero introdurre le gabbie salariali per pagare di meno gli insegnanti del Centro e del Sud? E gli stessi leghisti eletti al Sud, cosa pensano di uno come Rossano Sasso che sottoscrive una simile 'porcheria' (citazione) nonostante sia egli stesso di una regione del Mezzogiorno? Probabilmente per loro le gabbie salariali sono un'opportunità come le autonomie regionali di Calderoli, ma la verità è che Fd'I e FI si stanno rendendo complici della Lega dell'ennesimo enorme tradimento nei confronti del Sud Italia". Lo afferma la deputata del Movimento cinque stelle, Anna Laura Orrico. (Rin)