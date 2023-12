Speciale scuola: Veneto, Università Iuav partecipa a Cop28 di Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Università Iuav di Venezia prenderà parte alla Cop28, vertice mondiale per il clima e la riduzione delle emissioni del gas serra di Dubai. In particolare, l'ateneo ha organizzato assieme ad altre agenzie delle Nazioni Unite con il Committee of Regions collegato alla Commissione europea e insieme ad altre istituzioni e agenzie internazionali l'incontro sul tema del 'Progettare azioni più ambiziose per il clima a livello urbano'."Iuav è entrata lo scorso anno a far parte delle organizzazioni pubbliche della società civile accreditate al percorso di contrattazione globale sull'adattamento al cambiamento climatico coordinato dalle Nazioni Unite - ha commentato Francesco Musco, delegato del rettore per la ricerca -. Il tema è da un lato la nostra presenza istituzionale assieme alle maggiori università e centri di ricerca, ma soprattutto il rafforzamento delle reti per la ricerca internazionale in tutti i campi di azione della nostra scuola". (Rev)