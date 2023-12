Migranti: Germania, richieste di asilo aumentate del 60 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le richieste di asilo presentate per la prima volta in Germania hanno registrato tra gennaio e novembre del 2023 un incremento del 60 per cento su base annua, per un totale di 304.581. In oltre 21 mila casi, le domande riguardano bambini di meno di un anno di età nati nel Paese. È quanto comunica l'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (Bamf) aggiungendo che la Siria è il primo Stato di origine dei richiedenti asilo con 95 mila domande iniziali. Seguono la Turchia e l'Afghanistan, con rispettivamente 55 mila e 48 mila procedure. Sono, infine, diecimila i migranti provenienti dall'Iraq e circa novemila quelli dall'Iran ad aver chiesto la protezione internazionale in Germania. (Geb)