Patto stabilità: Gentiloni, accordo entro domani al 51 per cento, mantenere equilibrio

- È importante che le modifiche alla proposta di riforma del Patto di stabilità mantengano l'equilibrio fra investimenti e riduzione del debito. Le chance per trovare l'accordo entro la notte sono al 51 per cento. A dirlo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un punto stampa al suo arrivo alla riunione dell'Eurogruppo di Bruxelles. "Credo che i cambiamenti siano ovvi. Non ci aspettiamo che la proposta della Commissione venga accettata così com'è. A mio parere, è importante che queste modifiche mantengano l'equilibrio", ha detto. "Ciò significa che naturalmente abbiamo bisogno di stabilità e di salvaguardie per garantire la riduzione del debito, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno di spazio per gli investimenti e la crescita. Queste due cose sono state tenute insieme nella proposta della Commissione e dovrebbero rimanere insieme nell'accordo", ha aggiunto. "Stiamo lavorando per questa soluzione, non entrerò ora nei dettagli, ma stiamo lavorando per avere questo equilibrio, anche nella soluzione finale di questa sera", ha poi continuato. "Conoscendo le difficoltà incontrate nell'attuazione delle regole precedenti, le regole che concorderemo non saranno sicuramente così difficili da attuare. Tuttavia, a mio avviso, dovremmo mantenere l'equilibrio che avevamo ed evitare il rischio di complicare eccessivamente queste regole. Naturalmente, quando si hanno opinioni diverse, si tende ad aggiungere elementi diversi", ha poi concluso. (Beb)