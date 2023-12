Milano: De Corato (FdI), grazie a governo Meloni al via rigenerazione urbana zone spaccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il nostro Presidente del Consiglio ha annunciato che con il nuovo accordo per lo sviluppo e la coesione fra Governo italiano e Regione Lombardia, ci saranno una serie di potenziamenti e innovazioni. Tra queste, il Premier Meloni, ha annunciato che è prevista una rigenerazione urbana nel quartiere Rogoredo. Finalmente, grazie al Governo di Centrodestra, per l'intero quartiere e in particolare per l'area verde meglio conosciuta come 'boschetto della droga', è arrivato il momento della rinascita e, soprattutto, della svolta radicale. Lì, infatti, sorgeranno i nuovi campus dell'Università di Milano. Sia Pisapia che Sala sono stati solamente capaci, in quella zona, di organizzare sfilate a base di musica e poesia che non sono servite letteralmente a nulla. Gli spacciatori hanno sempre fatto ciò che hanno voluto, ora è arrivato il momento di dire basta una volta per tutte". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, ex vicesindaco delle giunte di centrodestra milanesi. (Com)