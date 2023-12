Patto stabilità: Gentiloni, non abbiamo bisogno di regole di austerità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È molto importante raggiungere un accordo per la riforma del Patto di stabilità, ma non c'è bisogno "di regole di austerità". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso di un punto stampa al suo arrivo alla riunione dell'Eurogruppo di Bruxelles. "Credo che raggiungere un accordo sia un segnale di responsabilità, non solo verso i mercati, ma anche nei confronti dell'opinione pubblica. Abbiamo bisogno di regole che promuovano sia la stabilità che la crescita. Non abbiamo bisogno di regole di austerity, ma di regole che consentano una graduale riduzione del debito e lascino contemporaneamente spazio per gli investimenti che sono indispensabili per la crescita", ha detto. "Lavoreremo per avere questa soluzione, che è l'equilibrio che era alla base della proposta della Commissione europea", ha concluso Gentiloni. (Beb)