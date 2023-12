Francia: Melenchon, mi sento abbandonato dalla comunità ebraica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jean-Luc Melenchon, leader del partito di estrema sinistra francese La France Insoumise, si è detto "abbandonato" dalla comunità ebraica "dopo averla difesa per tutta la vita". "Non abbiamo mai mancato al nostro dovere, né ai principi che lo fondano", ha affermato Melenchon in un'intervista rilasciata alla rivista "Orient XXI". "La comunità ebraica che ho conosciuto e nella quale ho militato (...) viveva nel dibattito e riconosceva le proprie divergenze", ha detto Melenchon. Il leader della France Insoumise in queste ultime settimane ha sollevato molte critiche per alcune dichiarazioni riguardanti la guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Melenchon ha parlato di un "genocidio" in corso a Gaza, mentre il suo partito si è rifiutato di definire Hamas come un gruppo terrorista. (Frp)