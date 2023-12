Trasporti: Carpano (Azione), ok tranvia Tva ma ripensare meccanismi opere a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla realizzazione della tranvia Tva "non siamo contrari ma pensiamo che serva cogliere questa occasione per ripensare alcuni meccanismi". Lo ha detto il consigliere di Azione, Francesco Carpano, nel corso della seduta straordinaria del consiglio comunale sul futuro della tranvia Termini Vaticano Aurelio (Tva). "Bisognerà fare in modo che il passaggio del tram porti riqualificazione, nel primo tratto tra Termini e Torre Argentina e nel secondo tratto tra via Gregorio VII e Cornelia. Dobbiamo capire se vogliamo una città delle macchine o una città con spostamenti pubblici, economici e rapidi. Noi siamo per una visione nuova e per questo, quando vedremo il progetto definitivo, consegneremo una intelligente accettazione di questa opera", ha concluso. (Rer)