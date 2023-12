Egitto: aumento di 71 milioni di dollari delle riserve valutarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve estere nette in Egitto sono aumentate di 71 milioni di dollari nel mese di novembre, raggiungendo i 35,17 miliardi di dollari. Lo ha reso noto la Banca centrale d'Egitto in un comunicato. Il Paese importa in media l'equivalente di 7 miliardi di dollari al mese in beni e prodotti dall'estero, per un totale annuo stimato in oltre 70 miliardi di dollari, per cui l'attuale riserva valutaria media copre circa 5 mesi di importazioni di merci in Egitto.(Cae)