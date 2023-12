Lavoro: Durigon, obiettivo è rafforzare contrattazione collettiva e di secondo livello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo della Lega è chiaro: rafforzare la contrattazione collettiva e di secondo livello. Chi trova il pretesto per parlare di 'gabbie salariali' fa solo demagogia". Lo dichiara in una nota il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. “Con il rafforzamento della contrattazione decentrata non si lede la contrattazione nazionale, come invece avrebbe fatto l'istituzione del salario minimo fissato per legge, ma si interviene per dare risposte concrete a tutti i livelli salariali. Ricordo, inoltre, che la contrattazione decentrata è stata una conquista da parte dei sindacati, da cui, tra l'altro, viene determinata”, aggiunge. (Rin)