Capodanno: assessore Roma, concerto ultima esibizione di Blanco prima di stop

- In merito alla scelta artistica per il Concertone di Capodanno di Roma "Blanco, che è al 50 per cento romano, e non solo un tifoso della Roma, ha fatto risultati pazzeschi anche all'Olimpico e ci sarà una fase di stop, è facile immaginare che questa sarà l'ultima esibizione nei prossimi mesi", lo ha detto l'assessore al Turismo e ai Grandi Eventi di Roma, Alessandro Onorato, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione dell'evento, nella Sala delle Bandiere del Campidoglio. "Per quanto riguarda Lazza è il fenomeno musicale del momento. Francesca Michelin l'abbiamo vista in due vesti pazzesche, di cantante e presentatrice, per questo ci sembrava la scelta giusta", ha aggiunto. (Rer)