Venezia: Salvini, far ripagare tutto con una bella multa a eco-criminali

23 luglio 2021

- "Applausi al grande cuore del popolo veneziano che dopo il vergognoso imbratto della Basilica di San Marco di questa mattina si sono subito attivati per ripulirla. Far ripagare tutto, fino in fondo - con una bella multa - a questi eco-criminali che di 'green' non hanno assolutamente niente. Da multare e condannare, senza se e senza ma". Lo afferma su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)