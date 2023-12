Patto stabilità: Calvino, notte sarà lunga, obiettivo è raggiungere accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Economia spagnola e rappresentante della presidenza di turno del Consiglio dell'Ue, Nadia Calvino, ha dichiarato di sperare che nel corso della notte venga trovato l'accordo politico per la riforma del Patto di stabilità. "Mi auguro che la riunione sia fruttuosa. Abbiamo già avvertito i ministri che sarà una lunga notte e il nostro obiettivo è quello di raggiungere un accordo politico in questa riunione dell'Ecofin", ha detto in un punto stampa al suo arrivo a Bruxelles, per la riunione dell'Eurogruppo di oggi. Alla fine dell'incontro, i ministri dell'Economia e delle finanze europei si incontreranno per una cena informale dell'Ecofin per cercare di raggiungere un accordo sulla riforma. (Beb)