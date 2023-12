Decreto Anticipi: Fregolent (Iv), non dà risposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo decreto, così come la legge di Bilancio, non dà risposte ai cittadini. Almeno ci sono due notizie positive, l'approvazione di due emendamenti, quello sull'accesso al trasporto pubblico locale per i disabili e il 5x1000 per il terzo settore". Lo ha detto la senatrice Silvia Fregolent in Aula al Senato, annunciando il voto contrario del gruppo Italia viva-Il Centro-Renew Europe al decreto Anticipi. "L'esito di questo decreto, che anticipa la legge di bilancio, è abbastanza deludente. Manca completamente una visione strategica. Non c'è nulla per il comparto agricolo, che è in grande difficoltà, e poco per il lavoro. È assente ogni piano di interventi su lavoratori e imprese, a parte il taglio del cuneo fiscale, che non è nemmeno paragonabile agli 80 euro renziani, per quantità e durata. Bene il nostro emendamento sul trasporto pubblico locale, che costituisce una rivoluzione per l'accesso dei disabili ai trasporti, perché ribalta il sistema di finanziamento, aggiornando finalmente la realtà italiana a quella europea. È un piano che prende spunto dalla scorsa legislatura, dal lavoro di Lisa Noja e Raffaella Paita. Importante e di civiltà anche la possibilità data al terzo settore di accedere al 5x1000 per il 2024. A parte questo, le risorse di questo decreto e della legge di bilancio sono del tutto insufficienti a dare risposte ai cittadini", ha concluso. (Rin)