Municipio Roma XV: presidente, rimosse 700 tonnellate rifiuti da discarica Tor di Quinto

- Sono già oltre 700 le tonnellate di rifiuti e materiali ingombranti rimossi dalla discarica abusiva di via del Baiardo a Tor di Quinto a Roma in completo stato di abbandono e degrado da oltre un decennio. Lo afferma in una nota il presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati. "Un intervento avviato dalla Regione Lazio agli inizi di novembre dopo un lungo lavoro portato avanti negli ultimi due anni con il Municipio XV e Roma Capitale, che ha permesso prima lo stanziamento dei fondi e poi l'indizione della gara per la pulizia della zona. Un impegno di circa 300.000 euro utile a garantire anche il ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica - spiega Torquati -. È di questa mattina il sopralluogo con l'assessora regionale ai Lavori pubblici, Manuela Rinaldi, che ringrazio davvero per l'attenzione e l'impegno dimostrati nella risoluzione di questa grossa criticità per il nostro territorio e l'assessore municipale Marcello Ribera per fare il punto sugli interventi, che salvo imprevisti dovrebbero concludersi entro la fine di gennaio. Un appuntamento utile anche per proseguire a ragionare sulla riqualificazione dell'area e sulla nuova destinazione d'uso, per non rendere vano il grande lavoro portato avanti negli ultimi anni dall'amministrazione regionale e dal municipio". (segue) (Rer)