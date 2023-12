Municipio Roma XV: presidente, rimosse 700 tonnellate rifiuti da discarica Tor di Quinto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tenendo conto del vincolo ambientale prescritto dall'Autorità di Bacino sull'area - conclude il presidente Torquati -, il progetto potrebbe prevedere la realizzazione di un parco pubblico attrezzato per biciclette, per cui si renderebbe necessaria la sola movimentazione terra, pienamente compatibile con la vincolistica per cui abbiamo chiesto si possa prevedere un'indagine per la realizzazione e la gestione della zona. Riqualificare via del Baiardo, a poche centinaia di metri da Ponte Milvio, significa innanzitutto eliminare un pericolo per la salute pubblica ma anche restituire dignità ad un'area di circa sei ettari abbandonata per troppo tempo e trasformata in un vero e proprio scempio a cui i cittadini del nostro territorio non meritano davvero più di assistere". (Rer)