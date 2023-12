Municipio Roma VI: da lunedì 11 a giovedì 14 gli Stati Generali del Sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano sociale cittadino 2024-2026 sarà il primo integralmente ideato e programmato dalla giunta Gualtieri e dalla giunta Franco, per quel che concerne il piano sociale del Campidoglio e del Municipio VI delle Torri. I numeri allarmanti evidenziano circa 300 persone anziane in lista d'attesa e circa 190 persone con disabilità, alle quali non riusciamo a dare assistenza adeguata perché manchiamo sempre di fondi. Ecco il motivo per cui abbiamo pensato di istituire gli Stati Generali del Sociale. Lo annuncia, in una nota, Romano Amato, assessore alle Politiche Sociali del Municipio VI delle Torri. "Gli Stati Generali del Sociale – prosegue Nicola Franco, presidente del Municipio VI delle Torri - serviranno a gettare le basi delle istanze municipali per riuscire a offrire la più alta assistenza possibile alla parte più fragile della nostra comunità cittadina, considerando tutte le particolarità del nostro territorio. Per la prima volta riuniamo tutte le realtà attive del sociale, dalle parrocchie alle associazioni, ai comitati, alle aps e alle odv e agli enti operanti nel terzo settore in generale, invitandoli a partecipare agli Stati Generali del Sociale da lunedì 11 a giovedì 14 dicembre". (segue) (Com)