Decreto Anticipi: Lotito, provvedimento concreto, da FI contributo importante

- "Il decreto Anticipi è un testo fondamentale, con stanziamenti importanti destinati a riverberarsi anche sul bilancio 2024, visto che vengono anticipate a quest'anno molte poste del prossimo. Sono inoltre numerose le norme dirette a quell'ampia platea di persone che ha sofferto di più questi ultimi anni di congiuntura negativa, salvaguardandone il reddito. Viene aumentato, infatti, il potere di acquisto dei pensionati, anticipando di un mese la decorrenza della perequazione automatica delle pensioni, e sono previsti l'indennità di vacanza contrattuale per gli statali e il rinvio della seconda rata dell'anticipo delle imposte dei redditi per i lavoratori autonomi sotto i 170 mila euro anni". Lo ha detto il senatore di Forza Italia e vicepresidente della commissione Bilancio Claudio Lotito intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto al decreto Anticipi. "Ci sono misure dedicate a perequare il trattamento degli Enti territoriali, tra cui 40 milioni alla regione Molise come contributo vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione, e risorse per le infrastrutture e per gli investimenti, come la nuova Sabatini a favore delle piccole imprese, il sostegno alle aziende esportatrici e il rilancio del Fondo di garanzia per le Pmi - ha proseguito -. Diversi contributi economici vengono stanziati per lo sport, come quelli al Coni e al Comitato paralimpico. Concludo con un plauso al lavoro fatto in commissione Bilancio, dove ci si è confrontati nel merito, anche con le opposizioni, e i senatori di Forza Italia hanno giocato un ruolo importante e determinante, che ha portato a un provvedimento molto concreto. Il testo è stato, infatti, integrato con norme utili e funzionali alla ratio complessiva del provvedimento", ha concluso. (Rin)