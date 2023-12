Thailandia-Myanmar: incontro ministri Esteri, da Bangkok “buona volontà” e sostegno a processo pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riferimento è al documento concordato dai leader dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico nel vertice straordinario del 24 aprile 2021 a Giacarta, poco dopo il golpe a Naypyidaw. I cinque punti hanno per oggetto la cessazione delle violenze, l’esercizio della moderazione da parte di tutti gli attori coinvolti, l’avvio di un dialogo costruttivo tra tutte le parti, il ruolo dell’inviato speciale dell’Associazione per facilitare la mediazione e la fornitura di assistenza umanitaria. Contro il governo militare birmano è in atto dalla fine di ottobre un’offensiva delle milizie ribelli, soprattutto nel nord del Paese. (Fim)