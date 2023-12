Imprese: accordo Assocamerestero-Confapi per l’internazionalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato siglato un accordo di partnership tra Assocamerestero – l’associazione delle Camere di commercio italiane all’estero (Ccie) e Unioncamere – e Confapi – la Confederazione italiana piccola e media industria privata – per fornire alle Pmi di Confapi un supporto più efficace per operare sugli 86 mercati delle Ccie. Grazie a questa alleanza, infatti, le imprese potranno contare sui servizi offerti da questa grande piattaforma di business costituita in 63 Paesi del mondo ed entrare in contatto anche con tutti gli imprenditori soci delle Ccie. La comunità d’affari aggregata dalle Camere italiane nel mondo è senz’altro un riferimento strategico per tutte quelle imprese, soprattutto piccole e medie che vogliono atterrare sui mercati esteri contando su alleanze sicure e ben radicate nell’economia locale. Secondo una recente indagine condotta dal gruppo di Lavoro Internazionalizzazione di Confapi, l’80 per cento delle imprese associate sono già presenti – in diverse modalità – sui mercati esteri. Con questo accordo, quindi, Confapi vuole specializzare sempre più il sostegno offerto alle sue imprese già all’estero e aiutare in modo più continuo quelle che devono ancora avviare un percorso di crescita internazionale. Assocamerestero e Confapi si impegnano, pertanto, a individuare occasioni di sviluppo per la creazione di partnership con operatori internazionali, per favorire l’attrazione degli investimenti esteri e per sviluppare azioni congiunte finalizzate ad un’efficace espansione oltreconfine, tenendo d’occhio sostenibilità e digitalizzazione. (segue) (Com)