Imprese: accordo Assocamerestero-Confapi per l’internazionalizzazione (2)

- Il ruolo delle piccole e medie industrie italiane sui mercati esteri è fondamentale sia per l’economia del Paese ospitante sia per il Pil dell’Italia e questo protocollo rappresenta un ulteriore strumento nel processo di internazionalizzazione delle nostre imprese, chiave fondamentale per la crescita aziendale. “Questo accordo è molto importante per le Ccie che possono così trovare nella rete Confapi sui territori interlocutori di primo livello per svolgere un’azione sempre più efficace aiutando le imprese socie ad inserirsi e a competere sui mercati esteri”, dichiara il presidente di Assocamerestero, Mario Pozza, che aggiunge: “La nostra comune natura di associazioni di imprenditori rappresenta un enorme vantaggio per le Pmi, che potranno usufruire di servizi messi a punto da chi conosce bene le esigenze dell’impresa e, allo stesso tempo, le esigenze del mercato”. “Si tratta di un accordo molto importante: le Camere di commercio italiane all’estero possono rappresentare un interlocutore privilegiato per la penetrazione sui mercati delle imprese che come Confapi rappresentiamo”, afferma il presidente di Confapi, Cristian Camisa, che prosegue: “In un periodo così mutevole come quello che stiamo vivendo, reputo fondamentale un gioco di squadra a tutti i livelli per far sì che la forza del Made in Italy diventi sempre più performante in tutto il mondo”. (Com)