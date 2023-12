Decreto Anticipi: Pirro (M5s), da governo tagli, nuove tasse e aumento debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vi apprestate in legge di Bilancio ad aumentare le tasse sui contribuenti per 2 miliardi di euro, mentre in questo decreto Anticipi fate uno sconto sulla tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche e condonate i mancati versamenti legati alle vecchie rate della rottamazione. Senza dimenticare il favore fatto alle banche con la trasformazione della tassa sui loro extraprofitti in un contributo facoltativo, con il risultato che nessun istituto di credito sta pagando". Lo ha detto Elisa Pirro (M5s), componente della commissione Affari sociali e sanità del Senato, dichiarando il voto contrario dei pentastellati al decreto Anticipi all'esame dell'Aula del Senato. "Ancitipate i tagli alla disabilità bocciando tutti gli emendamenti in senso contrario. Tirate ancora in ballo non si sa quali colpe del superbonus, in una litania senza fine, ma l'unico buco di bilancio è quello che state creando voi aumentando il debito pubblico. Dicevate che nel 2024 il Pil sarebbe cresciuto dell'1,2 per cento, ma tutte le stime, comprese quelle dell'Istat, adesso parlano di un misero + 0,7 per cento a causa delle mancate misure a sostegno della crescita. E visto che il vostro già striminzito obiettivo era quello di stabilizzare il debito in rapporto al Pil con una stima di crescita a dir poco campata per aria, con il crollo della stessa crescita che vi ha sbattuto in faccia l'Istat il rapporto debito/Pil aumenterà. Il buco lo avete fatto voi e lo vedremo l'anno prossimo. La vostra Manovra doveva essere seria prudente e responsabile. La verità è che vi state dimostrando irresponsabili nei confronti dei cittadini", ha concluso. (Rin)