Speciale energia: Algeria, Sonelgaz avvia studi tecnici per la realizzazione di una centrale solare a Tindouf

- La compagnia algerina Sonelgaz, specializzata nei settori del gas e della produzione di energia elettrica, ha annunciato oggi l'avvio di studi tecnici per la costruzione di una centrale solare nella wilaya (provincia) di Tindouf. Lo ha reso noto la stessa azienda in una comunicato stampa, in cui fa sapere che l'impianto, dalla capacità di 200 megawatt, sarà utilizzato per soddisfare il fabbisogno energetico della miniera Gara Djebilet e delle zone circostanti. Il portavoce del gruppo Sonelgaz, Khalil Hedna, ha aggiunto che “entro la fine del 2023 verrà lanciata la gara d'appalto" ma che "i lavori partiranno nel primo trimestre del 2024 e l'impianto entrerà in pieno funzionamento in un periodo compreso tra i 18 ei 24 mesi". (Ala)