Speciale energia: Mimit, approvata norma fotovoltaico, Enea istituirà registro qualità impianti

24 luglio 2021

- Nel decreto energia, approvato in Consiglio dei ministri, anche una norma sul fotovoltaico predisposta dal ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) al fine di facilitare lo sviluppo di una filiera nazionale nella tecnologia green. Lo rende noto il ministero delle Imprese e del Made in Italy in una nota. La nuova norma attribuisce a Enea il compito di istituire un registro, distinto in tre sezioni, dove gli impianti fotovoltaici vengono classificati e iscritti, a seconda delle caratteristiche e delle qualità energetiche. La realizzazione di tale registro è volta ad indirizzare gli investimenti delle imprese sulla tecnologia più performante, considerato che il fotovoltaico è al centro della transizione energetica e rappresenta la fonte di energia rinnovabile con più rapida crescita anche in Italia. Secondo il ministro Adolfo Urso, "la norma consente di incentivare la produzione dell'intera filiera italiana del fotovoltaico, valorizzando i prodotti di migliore qualità". Come già indicato nel Green Deal europeo, la decarbonizzazione del sistema energetico dell’Ue è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi climatici al 2030 e 2050. (Com)