Speciale energia: M5s, comunità nostra intuizione, bene che Pichetto abbia firmato decreto

24 luglio 2021

- Le comunità energetiche sono "una intuizione del Movimento cinque stelle che di fatto trovò il suo primo spazio in Parlamento nel febbraio del 2020 grazie all'allora senatore Girotto, proprio mentre il paese si accingeva a entrare nel dramma della pandemia". Lo affermano in una nota i deputati M5s delle commissioni Attività produttive e Ambiente Emma Pavanelli, Chiara Appendino, Alessandra Todde, Enrico Cappelletti, Ilaria Fontana, Patty L'Abbate, Daniela Morfino e Agostino Santillo. "La possibilità per famiglie, imprese, enti pubblici e privati di autoprodursi energia da fonti rinnovabili e consumarla abbattendo i costi, è sempre stata per noi un'opportunità impareggiabile sul fronte energetico, anche se non tutti l'hanno colta con tempismo. Di certo non il centrodestra, che da quando è arrivato al governo ha cincischiato oltremodo sul decreto attuativo. Il ministro Fratin ci dice che finalmente lo ha firmato: bene, meglio tardi che mai - proseguono -. Aspettiamo di leggerlo: nel Pnrr ci sono 2,2 miliardi di euro per dare impulso alle Cer e bisogna fare presto. In una fase storica dove i costi energetici vivono di continui e pericolosi sbalzi, esse sono un primo grande passo per uscire da questa 'schiavitù energetica'. La firma dopo la norma uscita dal Cdm e scritta dal Mimit per la creazione di una filiera del fotovoltaico in Italia, sono due segnali positivi. Che Fratin e Urso si siano accorti che parlare a casaccio di nucleare un giorno sì e l'altro pure non risolve nulla? Lo auspichiamo con gaudio. Sulle rinnovabili il M5s c'è e ci sarà sempre", concludono. (Rin)