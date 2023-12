Abruzzo: Piano regionale prevenzione 2021-2025, lunedì evento promozione sicurezza lavoratori settore edile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento Sanità della regione Abruzzo, nell'ambito delle iniziative di comunicazione e sensibilizzazione del Piano regionale di prevenzione 2021-2025, promuove il convegno dal titolo "Salute e Sicurezza in Edilizia" in programma a Teramo, il prossimo 11 dicembre dalle ore 8.00. L'evento, organizzato dalla Asl di Teramo, rappresenta un momento dedicato alla presentazione dei risultati prodotti dal Gruppo di lavoro regionale salute e sicurezza in edilizia e un'occasione per fornire indicazioni su ruoli e responsabilità, buone prassi e comportamenti virtuosi in un'ottica di assistenza equity oriented. Obiettivo dell'incontro è condividere e diffondere le conoscenze e le competenze in materia di salute e sicurezza in edilizia agli operatori della prevenzione e controllo e ai principali portatori di interesse, in un'ottica di trasversalità per favorire la progettazione di cantieri sicuri. Tra i focus dell'incontro, l'illustrazione dei dati relativi al fenomeno tecnopatico e infortunistico in edilizia, con particolare riferimento al rischio cadute dall'alto, il Protocollo d'intesa per il rafforzamento della sicurezza sui luoghi di lavoro come strumento strategico di analisi dei dati e di monitoraggio del fenomeno, gli aspetti penali delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro, il contrasto al lavoro irregolare, gli strumenti operativi per la prevenzione nei cantieri e per divulgare la sicurezza nelle imprese. L'incontro è rivolto alle aziende che operano in edilizia, alle associazioni datoriali e sindacali, ai medici competenti, agli ordini professionali e a tutti gli attori della sicurezza negli ambienti di lavoro. (Gru)