Italia-Cina: Roma lascia la Nuova via della seta, cooperazione e dialogo proseguiranno attraverso il partenariato strategico

- L’Italia è ufficialmente il primo Paese al mondo ad essere uscito dalla Nuova via della seta (Belt and Road Initiative, Bri), la grande iniziativa di diplomazia infrastrutturale promossa dal presidente cinese Xi Jinping nel 2013. La disdetta del protocollo d’intesa firmato nel 2019 dall’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stata notificata tramite una “nota verbale” fatta pervenire dal ministero degli Esteri all’ambasciata cinese in vista del 23 dicembre, termine ultimo per impedire un tacito rinnovo dell’accordo per un altro quinquennio. Contrariamente a quanto annunciato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del vertice del G20 tenuto in India lo scorso settembre, il disimpegno di Roma è avvenuto senza la convocazione di una sessione parlamentare che avrebbe certamente ravvivato il clamore intorno all’adesione italiana al progetto, definita da Meloni “un grosso errore” fin dalle prime fasi del suo insediamento. La discrezione con cui l’Italia si è ritirata dall’accordo punta anche a ridurre al minimo le eventuali ritorsioni da parte cinese, con cui il governo italiano si è detto comunque pronto a rinsaldare la cooperazione nella cornice del partenariato strategico globale stipulato nel 2004. (segue) (Cip)