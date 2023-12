Italia-Cina: Roma lascia la Nuova via della seta, cooperazione e dialogo proseguiranno attraverso il partenariato strategico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, frattanto, sulle motivazioni del mancato rinnovo del protocollo è tornato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, il quale ha ribadito che la Nuova via della seta “non era una prospettiva vantaggiosa per noi”. Il memorandum avrebbe dovuto sbloccare finanziamenti, infrastrutture e indotto per un valore di 20 miliardi di euro. Tuttavia, i risultati sono stati largamente inferiori alle attese. Le esportazioni italiane in Cina hanno registrato un modesto incremento da 13 miliardi di euro nel 2019 a 16,4 miliardi di euro nel 2022, mentre le importazioni dalla Cina sono rimbalzate da 32 a 57 miliardi di euro, risultando in un significativo squilibrio commerciale. Non ci sono stati inoltre investimenti cinesi nelle infrastrutture italiane né collaborazioni in Paesi terzi. Nel frattempo, i consistenti accordi stipulati da Pechino con altri Paesi europei come Francia e Germania hanno reso evidente in Italia l’inefficacia della Nuova via della seta nell’ottenere una relazione privilegiata con Pechino, provocando graduali ripensamenti in seno al secondo governo Conte, in quello guidato da Mario Draghi e infine nell’esecutivo di Meloni. (segue) (Cip)