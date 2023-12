Italia-Cina: Roma lascia la Nuova via della seta, cooperazione e dialogo proseguiranno attraverso il partenariato strategico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- La scelta dell’Italia di aderire all’iniziativa – inaugurata da Xi con l’obiettivo esplicito di rafforzare la connettività infrastrutturale a livello globale e con quello implicito di espandere l’influenza cinese in Africa, Asia ed Europa – era stata fortemente criticata da Stati Uniti e Unione europea, che proprio nel 2019 bollò la Cina come “rivale sistemico”. A tentare di incentivare un cambio di rotta dell’Italia nei rapporti con Pechino era stato lo scorso luglio anche il presidente statunitense Joe Biden, che aveva invitato Meloni alla Casa Bianca per discutere di progetti economici pur senza diretti riferimenti all’iniziativa cinese. Ciononostante, come ribadito da Tajani durante l’incontro tenuto con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi a Pechino lo scorso settembre, l’Italia punta a valorizzare e rafforzare la cooperazione bilaterale nel quadro del partenariato strategico globale, definito dal titolare della Farnesina persino “più importante della Via della Seta”. Una tendenza, questa, già dimostrata da Roma nell’ultimo mese, con la visita a Pechino di una delegazione guidata dalla ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che ha assistito al rinnovo di un protocollo esecutivo tra la Farnesina e il ministero della Scienza e tecnologia cinese. “Abbiamo già convocato per l’anno prossimo a Verona la riunione intergovernativa Italia-Cina per affrontare tutti i temi di commercio internazionale. Continuano ad esserci ottime relazioni e rapporti, pur essendo un Paese che è anche un nostro competitor a livello globale”, ha inoltre fatto sapere Tajani in merito ai progetti futuri con Pechino. (segue) (Cip)