Italia-Cina: Roma lascia la Nuova via della seta, cooperazione e dialogo proseguiranno attraverso il partenariato strategico (5)

- A riequilibrare il delicato rapporto con la Cina contribuirà infine la visita che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha in programma a Pechino il prossimo febbraio, in occasione dei 700 anni della morte dell’esploratore Marco Polo. Nel complesso, la decisione dell’Italia di revocare la propria adesione all’iniziativa cinese della Nuova via della seta è stata formalizzata in un momento delicato per la Cina, che solo all’inizio del mese ha concesso ai detentori di passaporti italiani e di soli quattro altri Paesi un regime di esenzione dai visti d’ingresso per i soggiorni di breve durata. Il tutto per tentare d’incentivare il turismo in un momento di forte incertezza economica, alimentata sul piano interno da una significativa contrazione dei consumi, da una disoccupazione giovanile senza precedenti e dalla persistente fragilità del settore immobiliare. Sul piano esterno, pesano piuttosto le tensioni con gli Stati Uniti e la politica di “de-risking” adottata dai leader dell’Unione europea, che proprio oggi si sono riuniti a Pechino con le controparti cinesi per la 24ma edizione del vertice bilaterale. (Cip)