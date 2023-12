Abruzzo: ambiente, nuove idee di business nel Pnalm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via le domande di partecipazione per il concorso "Nuove idee di Business per il Pnalm". L'iniziativa, promossa dal Consiglio regionale dell'Abruzzo e dal "Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise", si propone come stimolo alla creatività e per premiare le idee imprenditoriali innovative all'interno dell'area del parco. "Dalla valorizzazione della Transumanza, al rilancio dei Parchi come opportunità e non come ostacolo alla crescita, dai provvedimenti contro lo spopolamento delle aree interne alle agevolazioni agli studenti pendolari delle aree montane, questo Consiglio continua a prestare un'attenzione particolare alle politiche della montagna. Quest'ultima iniziativa, rivolta ai giovani, conferma e consacra questa tensione propulsiva dell'Assemblea legislativa", dichiara il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. Al bando potranno partecipare i cittadini fino a 35 anni compiuti, singoli o in gruppo, residenti nei dodici comuni abruzzesi compresi nel Pnalm. Una commissione valuterà le Startup presentate secondo i criteri stabiliti nel bando, stilando una graduatoria. I migliori dieci progetti selezionati riceveranno un premio di 2.000 euro ciascuno; un contributo utile per dare impulso e concretezza alle idee innovative proposte. La presentazione delle candidature dovrà avvenire esclusivamente via Pec all'indirizzo protocollo@pec.crabruzzo.it, entro le ore 24:00 del 10 Febbraio 2024. (Gru)