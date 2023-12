Energia: Misiani (Pd), governo con i forti, abbona ultima tranche extra profitti a società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando si tratta di scegliere, il governo Meloni sta sempre dalla parte dei più forti, non certo di chi sta peggio. Da una parte, un no senza appello alla proposta del Partito democratico di prorogare il regime di tutela luce e gas. Con la conseguenza di esporre 5 milioni di famiglie al rischio di una vera e propria stangata", scrive su X Antonio Misiani, senatore del Pd ed ex viceministro all'Economia. "Dall’altra parte, la gentile concessione alle società energetiche di non pagare l’ultima tranche della tassa sugli extra profitti che doveva essere versata entro il 30 novembre. Per le società, un beneficio di almeno 450 milioni per i bilanci 2023. Per le famiglie, bollette più care per alcuni miliardi di euro", conclude. (Rin)