Frosinone: merce scaduta nel supermercato, sequestrati 130 chili di alimenti

- Sono stati circa 130 i chili di prodotti alimentari di vario genere tra pane, pasta, prodotti carnei, prodotti dolciari, sequestrati dai carabinieri del Nas di Latina, durante i controlli in un supermercato della provincia di Frosinone. Gli alimenti sono risultati alcuni scaduti ed altri privi di documentazione attestante la tracciabilità, procedendo pertanto al sequestro amministrativo degli alimenti per un valore complessivo di circa 5mila euro ed elevando contestualmente al titolare, una sanzione amministrativa per un importo di 2000 euro per mancata attuazione delle previste procedure di autocontrollo.(Rer)