Imprese: Urso, investiranno 13 miliardi in digitalizzazione-efficientamento energetico in 2024 grazie a nuove risorse nazionali ed europee

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Nel 2024 "tra le nuove risorse nazionali e le nuove risorse europee, le nostre imprese avranno quasi 13 miliardi di euro da investire nella digitalizzazione e nell’efficientamento energetico". Lo ha detto il ministro per le Imprese e il made in Italy, Adolfo Urso, nel suo videomessaggio all’assemblea di Confesercenti. "Il governo guidato da Giorgia Meloni è vicino al settore delle imprese, che sono il primo avamposto dei nostri servizi e raccontano sul territorio il made in Italy", ha concluso Urso.(Rin)