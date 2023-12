Governo: Salvini, momento delicato fatto di cambiamenti economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il momento "che stiamo vivendo è un momento delicato, fatto di cambiamenti economici". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo in videocollegamento all’assemblea di Confesercenti. "Il governo si è posto diverse priorità politiche, fra cui la collaborazione fra pubblico e privato e un intervento di cui sono orgoglioso è il nuovo codice degli appalti pubblici e dei servizi in vigore dallo scorso luglio, che semplifica ed eviterà alle imprese e alle amministrazioni locali di perdere mesi in burocrazia. Il nuovo codice dà risultati in termini di bandi di gara e di lavoro su territori", ha concluso.(Rin)