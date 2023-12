Lavoro: Cisl Fp Lazio, sit in protesta contro contratto Ospedale Bambino Gesù, no ai salari a ribasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non permetteremo contratti con salari al ribasso. I dipendenti dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù meritano un contratto giusto, con le stesse retribuzioni della sanità pubblica. È quanto si legge in una nota della Cisl Fp Lazio. "È chiaro e diretto il messaggio lanciato oggi dai lavoratori in presidio con la Cisl Fp Lazio presso la sede del Gianicolo a Roma per gridare la loro rabbia contro i tabellari stipendiali da saldi di fine stagione proposti dall'amministrazione e sottoscritti dalle altre organizzazioni sindacali. Qui ci sono lavoratrici e lavoratori che aspettano un rinnovo di contratto da 5 anni. Personale che rappresenta l'eccellenza sanitaria nazionale e che, - spiega il sindacato - dopo aver attraversato con grande sacrificio una pandemia planetaria e pur continuando ad offrire livelli altissimi di assistenza e cura a bambine e bambini di tutto il Mondo, si vedono penalizzati da un rinnovo che qualcuno pensa di far passare con le retribuzioni più basse di tutta la sanità ospedaliera pubblica e privata", aggiunge la federazione regionale di categoria della Cisl in una nota. (segue) (Com)