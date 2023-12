Lavoro: Cisl Fp Lazio, sit in protesta contro contratto Ospedale Bambino Gesù, no ai salari a ribasso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basta dare uno sguardo alle tabelle di confronto e si vede subito che si sta cercando di sottrarre al personale del comparto un'intera mensilità di stipendio. È una discriminazione che non possiamo accettare. Come Cisl Fp siamo stati determinanti durante la trattativa per ottenere il riconoscimento degli arretrati dovuti. Ma ci siamo opposti e ci opporremo con tutte le forze a un'intesa che prevede un tabellare inferiore non solo al Ccnl 2019-2021 Sanità pubblica attualmente in vigore e a cui noi crediamo fortemente che Opbg debba uniformarsi, ma addirittura al ccnl Sanità privata Aris-Aiop che è ancora riferito al rinnovo 2016-2018", prosegue la nota della Cisl Fp Lazio. "La nostra è una linea molto netta, la stessa che portiamo avanti, unitariamente agli altri sindacati, anche ai tavoli nazionali per il rinnovo dei contratti della Sanità pubblica e privata: il lavoro nel Ssn deve essere valorizzato e retribuito con stipendi che rispondano alla spirale inflazionistica e che ne riconoscano tutto il valore pubblico a beneficio di pazienti e comunità. E' chiaro che invece chi ha firmato l'intesa con Opbg sta svendendo il lavoro del personale del Bambino Gesù". (segue) (Com)