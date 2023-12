Lavoro: Cisl Fp Lazio, sit in protesta contro contratto Ospedale Bambino Gesù, no ai salari a ribasso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di dipendenti e professionisti che svolgono servizio pubblico in strutture che fanno parte del sistema sanitario nazionale e che per questo vengono finanziate con risorse pubbliche. Non solo: in base alla legge 187/95 l'Opbg è stato equiparato ad una struttura pubblica e per questo riceve dal Mef, all'inizio di ogni anno, il 90 per cento dei contributi per le prestazioni dell'anno precedente, oltre quelli garantiti dalla Regione Lazio, al pari di tutte le altre strutture sanitarie accreditate con il Ssr. A fronte di questo non ci sono scuse per non riconoscere al personale gli stessi tabellari stipendiali del contratto di Sanità pubblica", spiega ancora la federazione cislina. "Pretendiamo che le istituzioni che erogano i finanziamenti facciano in modo che il Bambino Gesù rispetti la dignità dei dipendenti e assicuri loro gli aumenti riconosciuti ai colleghi". "Per questo la nostra mobilitazione non si fermerà", conclude la nota. "Programmeremo altri sit-in, sensibilizzeremo cittadini e istituzioni e faremo crescere la protesta, finché il personale Opbg non avrà un nuovo contratto con giusti salari, giuste tutele, giusti diritti". (Com)