Difesa: Tajani, spesso tra i militari c'è tanto spirito religioso e fede

- Spesso tra i militari c’è tanto spirito religioso, tanta fede. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla conferenza dei missionari italiani “La persona al centro”, in corso alla Farnesina. “Lo dimostrano anche quando vanno in missione all’estero. Credo che si debba capire e spiegarlo fuori, non sempre lo si fa”, ha detto Tajani. “Ho visto in Libano a Natale dell’anno scorso quanta fede c’è tra i militari e quanto aiuto danno alla popolazione”, ha proseguito il ministro. (Res)