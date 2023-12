Salario minimo: Salvini, metterebbe in difficoltà i piccoli imprenditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- C’è la volontà di "imporre per norma un salario minimo orario". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo in videomessaggio all’assemblea di Confesercenti. "Il salario minimo orario, però, metterebbe in difficoltà i piccoli imprenditori", ha sottolineato. "Porterebbe indietro i dipendenti che in Italia sono già coperti dai contratti collettivi nazionali", ha concluso Salvini.(Rin)