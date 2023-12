Scuola: Caso (M5s), liceo made in Italy è fantoccio ideologico governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla questione del liceo del made in Italy, come al solito questo governo ha rischiato di creare caos e scompiglio. Pur di portare avanti questo fantoccio ideologico, utile a una narrazione sovranista e nazionalista dell'azione di governo, si stava mettendo a rischio il liceo economico e sociale, che è uno tra gli indirizzi più seguiti. Ma soprattutto parliamo di qualcosa che serve poco o nulla al nostro Paese". Lo afferma il capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Cultura alla Camera, Antonio Caso, che prosegue: "In un contesto in cui ci troviamo dietro ai principali Paesi europei e asiatici, soprattutto negli apprendimenti di matematica e scienze, il governo gioca un po' con la questione del liceo del made in Italy, tentando di confondere e di fare confusione tra quella che è, e deve essere, l'istruzione e quella che, invece, è la formazione al lavoro. Noi abbiamo provato a dare un altro indirizzo e a non buttare proprio totalmente l'idea di investire anche nel cosiddetto made in Italy, spingendo, però, quella che è la formazione negli Its academy e non certo a livello scolastico. Ma ancora una volta hanno preferito andare dritto senza ascoltarci".(Rin)