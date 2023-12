Decreto Anticipi: Patuanelli (M5s), da Meloni inchino definitivo a lobby di ogni tipo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Attraverso Agenzia Nova i cittadini acquisiscono elementi di conoscenza fondamentali ad elaborare opinioni, che devono essere libere e consapevoli" Stefano Patuanelli

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari eForestali

18 ottobre 2021

- "Sul decreto Anticipi il governo ormai si muove con totale nonchalance nel fare regali alle lobby. Da un lato respinge il nostro emendamento sulla tassazione extraprofitti del settore bancario, rimangiandosi mesi di proclami. Dall'altro apparecchia la tavola per un maxi-sconto sulla tassa prevista per gli extraprofitti dei colossi dell'energia, i cui utili complessivi hanno toccato quota 70 miliardi nel biennio 2021-2023". Lo afferma in una nota il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli. "E' il solito centrodestra di Robin Hood al contrario, che toglie a chi ha poco per andare incontro a chi ha già tantissimo e vuole avere sempre di più. 'Se a fine anno le banche italiane invece di guadagnare 40 miliardi, ne guadagnassero 30 o 35, i loro azionisti saranno comunque contenti. Con questi soldi però aiuteremo, perché indietro non si torna, tanti lavoratori'. Queste erano le parole del vicepremier Salvini a fine agosto. E' evidente che lo hanno rimesso a cuccia. Con il decreto Anticipi si sancisce il definitivo inchino di Giorgia Meloni alle lobby di ogni tipo, conclude.(Com)