Imprese: Gusmeroli (Lega), aiutare nostre eccellenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Soddisfazione per l'approvazione di una legge che è il risultato della monumentale opera di ascolto portata avanti dal Parlamento, grazie all'indagine conoscitiva sul made in Italy che la Lega ha fortemente voluto e che è stata poi sinergicamente recepita dal governo". Lo ha detto il deputato Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera, responsabile unità Fisco della Lega e relatore del disegno di legge per il made in Italy, finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi, intervenendo durante le dichiarazioni di voto a Montecitorio. "In commissione abbiamo audito oltre 160 soggetti fra associazioni ed enti, rappresentativi di milioni di attività economiche: perché le buone leggi nascono sempre dall'ascolto di chi ogni giorno si impegna per far crescere questo Paese - ha proseguito il parlamentare -. Sui temi strategici finalizzati alla crescita, come il made in Italy, non dovrebbero però esserci distinguo: questo disegno di legge istituisce la prima dotazione del fondo per il supporto alle imprese e crea la Fondazione imprese e competenze, potenzia gli Its e dà vita al liceo del made in Italy puntando in modo strategico sulla formazione dei nostri giovani e sul progressivo riassorbimento del mismatch fra domanda e offerta di lavoro. C'è poi un'importante lotta alla contraffazione e all'italian sounding, fenomeni che ogni anno sottraggono miliardi di euro alle casse pubbliche. Per combatterle viene rafforzato anche l'impiego del digitale e della blockchain nel monitoraggio dei prodotti. Chi compra italiano poi non torna più indietro: l'Italia è un Paese straordinario e le sue eccellenze meritano di essere valorizzate in un contesto sistemico che torni ad avere visione a medio-lungo termine. Per questo - ha concluso Gusmeroli - dobbiamo fare squadra ed essere più orgogliosi del nostro Paese e delle nostre eccellenze, che non sono seconde a nessuno". (Rin)