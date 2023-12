Medio Oriente: Russia e Arabia Saudita a favore della creazione di Stato palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Arabia Saudita intendono favorire l'attuazione di tutte le risoluzioni internazionali che suggeriscono la creazione di uno Stato palestinese indipendente con la capitale a Gerusalemme Est. E' quanto emerge da una dichiarazione congiunta pubblicata oggi sul sito del Cremlino a seguito della visita del presidente russo Vladimir Putin in Arabia Saudita, dove il leader russo ha incontrato il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman Al Saud. "Le parti hanno sottolineato che non c'è altro modo per raggiungere la sicurezza e la stabilità in Palestina se non attraverso l'attuazione delle risoluzioni internazionali relative alla decisione dei due Stati, al fine di garantire la creazione di condizioni adeguate per la coesistenza pacifica e lo sviluppo economico", si legge nel documento. Si sottolinea che la parte russa ha elogiato Arabia Saudita per aver ospitato il vertice arabo-islamico dedicato al conflitto israelo-palestinese lo scorso novembre. La Russia ha anche elogiato il ruolo di Riad "nell'attuazione delle risoluzioni del vertice volte ad avviare azioni internazionali per fermare l'aggressione contro Gaza". (segue) (Rum)