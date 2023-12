Roma: Gualtieri, Pui modello da applicare e riprodurre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di Tor Bella Monaca, "non è l'unico Pui rivolto alle periferie, ce ne sono altri a Santa Maria della Pietà e a Corviale. Ci sono alti interventi nelle periferie e questo è importante perché questo possa essere un modello da attuare e replicare in cui di possono attuare interventi diversi su infrastrutture fisiche e su quelle sociali, sulla cultura la scuola e l'impresa". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, nel corso della presentazione dell'avvio del Piano urbano integrato e Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare di Tor Bella Monaca, a Roma. "Servono risorse - ha aggiunto - e il coinvolgimento dal basso del territorio. Questo è un modello che vorremmo si diffonda, colmando i divari e portando l'innovazione nei territori più svantaggiati. Qui realizzeremo il più alto numero di comunità energetiche di Roma. Questo dimostra che si possono avere anche avere traguardi ambiziosi", ha concluso Gualtieri. (Rer)